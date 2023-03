Le patron de la MLS est prêt à tout pour faire venir Lionel Messi: «Ce serait formidable pour lui et sa famille»

Don Garber, le commissaire de la MLS, a donné une interview à The Athletic ce vendredi. Ainsi, il a évoqué le possible transfert de Lionel Messi et reconnaît que la ligue pourrait faire des efforts afin de faciliter la venue de l’attaquant argentin.

Il explique ainsi : « Vous avez affaire à ce qui est peut-être le joueur le plus spécial de l’histoire du football. Donc, quand il y a des rumeurs le mettant en relation avec Miami, c’est formidable. Et si cela pouvait se produire, ce serait formidable pour la MLS, ce serait formidable pour Messi et sa famille, et comme tout chez nous, nous essayons de saisir toutes les opportunités. Je ne peux pas donner plus de détails que cela parce que nous ne les avons pas. ». »