Avec les larmes de Mimie Mathy et le retour très commenté de Jane Birkin, «Les Enfoirés» battent leur audience de 2022 en France!

8,07 millions de téléspectateurs. À ce jour, il s’agit de la meilleure audience française de l’année 2023. Avec son spectacle « Enfoirés un jour, Enfoirés toujours », la troupe des Restos du Coeur a encore rassemblé un nombre impressionnant de fans devant leur téléviseur, ce vendredi 3 mars. Ce score équivaut à la première partie de l’émission, retransmise de 21h13 à 22h39 sur TF1. La seconde, diffusée de 22h46 à 0h07, est parvenue à conserver l’attention de 6,19 millions de fidèles. Résultat : la moyenne grimpe à 7,13 millions de téléspectateurs, alors que l’an dernier, elle avait été de 6,94 millions. Cela représente donc une hausse de près de 200 000 Français, en un an. Les scores belges seront, quant à eux, dévoilés lundi 6 mars.

L’explication de cette remontada ? Peut-être le nombre d’Enfoirés présents sur scène : 48 au total ! De quoi brasser large. Ce chiffre n’avait plus été aussi élevé depuis 2016. Et pour la première fois depuis deux ans, le public était de retour dans la salle. Pour rappel, les deux dernières éditions s’étaient déroulées sans spectateur, covid oblige. Un spectacle avec public, c’est toujours plus agréable à regarder…