De la magie de haut niveau et accessible aux «moldus» lors du «Virtual Magie day» à La Ruche

Qui ne s’est jamais laissé surprendre, au coin d’un bar, au détour d’une foire, ou devant une émission de télévision, par l’habileté d’un magicien, d’un prestidigitateur ? Très vite, un tour en amenant un autre, la… magie opère, novices et connaisseurs se pressent, échangent, s’extasient et se mettent à « chercher le truc ». C’est un peu dans cet état d’esprit que le site web « virtual magie » a gagné son statut de référence en la matière. Et ce n’est pas un hasard si l’un de ses animateurs phares est le Mouscronnois Grégory Eggermont, aussi prof de magie à La Ruche !