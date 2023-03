Les travaux de restauration de la station d’épuration de Goffontaine vont débuter

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un an et demi après les crues ayant semé la désolation dans le sillon de la Vesdre et certains de ses affluents sud, les travaux de restauration du réseau d’égouttage progressent, avec quelques nouvelles encourageantes.