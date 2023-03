Une visite de la Citadelle, un salon dédié aux femmes, un festival pour enfants...: voici les bons plans du 7 Dimanche! (vidéo)

Une visite de la Citadelle de Namur !

Démarrons par une visite de la citadelle de Namur… Mais pas une simple visite. Ce dimanche, vous pourrez profiter d’une visite théâtralisée menée par Vauban lui-même. Qui de mieux que l’architecte de la citadelle pour vous en raconter tous les secrets ? Il faut absolument réserver votre visite qui coutera 8€ aux grands, 6€ aux 6-18 ans et rien pour les plus plus petit…pour ça rendez-vous sur citadelle.namur.be et entre-nous, si vous ne savez pas y aller ce week-end, c’est tous les premiers dimanches du mois !

La lessive d’il y a 100 ans à Spa !

2è bon plan 7 dimanche, ça se passe à Spa ! Vos enfants veulent absolument faire une activité ce week-end ? Faites-leur découvrir la façon dont la lessive était faite il y a 100 ans ! Une bassine d’eau, une planche à laver, une brosse, du savon de Marseille et quelques machines bizarres le tout avec une magnifique tenue de blanchisseuse, c’est ce que propose comme activité le Musée de la Lessive de dimanche. C’est 1€ pour les enfant, 4 pour les adultes, tous les détails sur musedelalessivespa.be