Le Louviérois Jean-Marie Pévenage est parti rejoindre Saint Nicolas au ciel: il avait créé l’asbl «Les Citoyens du Coeur»

Né le 14 août 1950, Jean-Marie Pévenage s’est éteint ce 3 mars à l’âge de 72 ans. Il est parti rejoindre sa fille, son beau-fils, son frère et ses parents. Ces derniers temps, il avait été hospitalisé et ne pouvait plus se déplacer seul. Sur terre, c’est la générosité de cet homme qui restera dans les mémoires. Fondateur de L’ASBL « Les Citoyens du Cœur », Jean-Marie était un homme aux convictions sociales bien ancrées. Sa détermination aura marqué les nombreuses personnes qui ont croisé sont chemin. « Il espérait que notre monde change dans ce sens, vers plus de solidarité » écrit son fils Jean-Christophe, en hommage à son papa. Qui précise que les obsèques se dérouleront « dans l’intimité familiale et amicale ».

L’accident, le handicap Après des études à l’école de coiffure de Carnières, Jean-Marie était devenu aiguilleur à la SNCB. Il s’était également titulaire d’un graduat en assurances et crédits et immobiliers décroché lors de cours du soir à l’Union des Classes Moyennes. Mais un jour, tout bascule : une chute dans un escalier, un handicap. Il perd tout, sauf sa famille.« Un jour, j’étais à la gare du Midi à Bruxelles, et dans les couloirs, je suis tombé sur un homme qui faisait la manche avec son petit bol. J’ai vidé mes poches et j’ai donné ce que j’avais. Ça a été un déclic. Je me suis dit qu’il, fallait faire quelque chose. J’ai tout mis en place pour le faire et quand je fais une bonne action, j’en ai une grande satisfaction » avait-il confié à notre journal. En 2007, il créera son association de fait sous le nom des « Citoyens du Cœur ». Elle deviendra ASBL en 2009. Pour alimenter la trésorerie, il organise, des brocantes, des soupers, des concentrations motocyclistes…

De Jean-Marie Pévenage, nous retiendrons aussi son souci envers l’enfance défavorisée. Durant des années, il s’est démené pour apporter un peu de joie aux juniors, en organisant notamment des Saint-Nicolas en collaboration avec la Donnerie du Centre. Ainsi que des « Noël pour tous » au service de Pédiatrie du CHU Tivoli à La Louvière. Via « Les Citoyens du Coeur », Jean-Marie avait également participé à la création d’un jardin communautaire sur un terrain appartenant à Centr’Habitat. Au départ, L’ASBL s’est aussi beaucoup souciée des SDF avant d’attirer l’attention de tous sur un des principaux facteurs de précarisation, à savoir la maladie débouchant sur le handicap. En décembre 2009. - David Claes