Euro d’athlétisme en salle: Alexander Doom forfait pour la finale du 400 m

Pas de chance pour Alexander Doom ! Le Flandrien qui, au terme d’une excellente saison en salle, s’était qualifié vendredi pour la finale du 400 m de l’Euro en salle d’Istanbul qui se déroulera ce samedi à 18h20 (heure belge), a dû déclarer forfait.

En cause, une douleur ressentie durant la demi-finale à l’arrière de la cuisse, qui s’est aggravée pendant la course qu’il a absolument voulu terminer. « En rentrant à l’hôtel, il avait fort mal », explique son entraîneur, Philip Gilson. « Il a été pris en main par le staff médical et a été faire faire une échographie qui a révélé une contracture. On a dû, la mort dans l’âme, renoncer à la finale de ce samedi. » Une finale du 400 m où Julien Watrin, qui a battu son propre record national (45.82) en demi-finale, sera donc le seul Belge au départ.