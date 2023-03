L’IPTV est illégale, mais près d’un demi-million de Belges la possèdent: «Je sais que ce n’est pas bien, mais les gens chez qui je l’installe en ont juste marre de payer cher»

Au moins 457.000 Belges étaient utilisateurs d’une d’IPTV illégale en décembre 2022, soit 5,4 % de la population, comme le révèle une étude publiée par nos confrères de la DH. C’est moins que les 8 % des Pays-Bas, mais ce chiffre reste interpellant, puisqu’il est plus haut que la moyenne européenne.

Mais pourquoi autant de personnes se laissent tenter ?

Selon le graphique, les pays de l’ouest sont les plus gros consommateurs d’IPTV, ceux de l’est étant les moins friands. L’Europe centrale contrebalance la moyenne. Ce qui pourrait expliquer ce phénomène, ce sont les prix exercés par les pays pour avoir accès à la télévision numérique. En effet, plus les prix sont élevés comme vers l’oust de l’Europe, plus les citoyens adhèrent à l’IPTV !