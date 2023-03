À Battice, deux championnats d’Europe, dont un pour le lièvre qui est en fait un… lapin

Deux championnats d’Europe à Battice ! C’est ce qui se profile pour cet automne, au Hall des criées. Les 18 et 19 novembre, on devrait y voir affluer des milliers d’amateurs de petit élevage pour un double événement : les championnats d’Europe des races de pigeon cauchois et du lapin lièvre belge. Un mammifère très particulier puisqu’il est bien un lapin mais qu’il ressemble fortement à un lièvre. Quant au cauchois, sélectionné jadis à Caux, en Normandie, il est surtout connu pour sa variété au dessin maillé, très particulier. Il s’agit d’un fameux pigeon de chair, dont on a identifié 15 variétés.

Un lièvre belge, qui est en fait... un lapin. - Club International du Lièvre Belge et du Lièvre Nain