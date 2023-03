Jean-Michel Maire («Touche pas à mon poste!») victime d’une arnaqueuse sur Tinder: il dévoile l’impressionnant butin (vidéo)

Dans « Touche pas à mon poste ! », ce vendredi 3 mars, Jean-Michel Maire a dévoilé une mésaventure qui lui est arrivée sur l’application de rencontre Tinder. « Un jour, je me suis volé », a révélé l’ancien reporter de guerre. De quoi piquer la curiosité de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs…

de videos

« Je discutais avec une jeune fille et on décide de poursuivre la discussion chez moi », s’est-il d’abord souvenu. « Elle vient, mais elle me dit ‘je suis avec une copine (…) est-ce que je peux venir avec elle ?’. Je dis ‘évidemment, plus on est de fous, plus on rit’ (…) On commence à discuter, on boit un verre et l’une des deux me dit ‘tu ne veux pas qu’on aille dans la chambre pour discuter plus longuement ?’ Je vais dans la chambre et à un moment, elle reçoit un SMS. J’entends la porte de chez moi claquer. Du coup, j’avais des petits soupçons. Et elle me dit ‘c’est ma copine, elle est partie acheter des cigarettes, sa carte ne fonctionne pas au distributeur. Il faut que je la rejoigne. » Jean-Michel Maire l’a alors laissée partir. Mais à son arrivée dans le salon, il découvrit la supercherie : « Il manquait un tableau, mon iPad et ma montre. » Inutile de préciser que les jeunes arnaqueuses ne sont jamais revenues à son domicile.