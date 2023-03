Mister Lilo a tourné un film à Herve et espère qu’il sera sélectionné pour Cannes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un film made in Herve en lice à Cannes ? Mister Lilo, qu’on connaissait surtout pour ses talents de dessinateur, de BD notamment, jusqu’à présent, en rêve. Il a tourné un film avec de petits moyens matériels dont il a envoyé la candidature pour le prochain festival de Cannes, en tant que moyen-métrage et dans la catégorie des courts, avec une version condensée. Et il attend une réponse avec impatience, espérant qu’il sera sélectionné.