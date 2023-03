L’ancien directeur de la prison de Verviers arrêté après la découverte d’une plantation de cannabis à son domicile, à Aywaille

Roger M., ancien directeur de la prison de Verviers, aujourd’hui fermée, est incarcéré depuis jeudi à la prison de Hasselt en raison de la découverte en début de semaine d’une plantation de cannabis d’un millier de plants à son domicile, annoncent samedi les quotidiens Het Nieuwsblad, De Standaard et Het Belang van Limburg.

À Aywaille, les policiers ont découvert une plantation d’environ 1.000 plants. Dans la foulée de la perquisition et de la découverte, l’homme a été interpellé et présenté à un juge d’instruction du Limbourg qui a décidé de l’enfermer à la prison de Hasselt. Sa compagne a également été arrêtée et mise en prison.