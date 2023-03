Le Gosselien Daniel Stoclet publie «Quand le doute s’incruste!» sur fond de féminicides et d’agressions sexuelles

Doit-on accuser Michel Delvigne, professeur de mathématiques, tout comme l’a été l’auteur Daniel Stoclet, et fondateur de la CCMC (Carolo Clay Mathematics Company) d’être un agresseur sexuel ou est-il victime d’une machination ? Existe-t-il un lien entre le protagoniste du roman et la victime découverte dans sa villa ? Si Michel Delvigne est un homme élégant et érudit, il n’en reste pas moins qu’il apparaît comme suspect numéro un aux yeux de l’inspecteur Dan Galinno, après qu’une étudiante ait poussé un cri violent et effroyable. Les accusations se multiplient, le doute s’installe… L’enquête – menée jusqu’à Dubaï ! – s’annonce complexe.

Après ses romans : « Féminicides », « Plongée en enfer de Charleroi à Marseille », « Violés, abusés, traumatisés », Daniel Stoclet, toujours marqué par l’assassinat en 1990 de Carine Bogaerts (18 ans), une de ses élèves au Centre scolaire Saint-Joseph/Notre Dame de Jumet, continue de dénoncer toute forme de violence faite aux femmes.

Dans son dernier opus, les références à Charleroi et sa région sont multiples : le Conservatoire Arthur Grumiaux, le café « Princesse Mathilde », le yacht club de Landelies, la Haute Ecole Provinciale Condorcet… Le désir d’écrire de Daniel Stoclet est né de sa rencontre avec la journaliste et romancière carolo Maria Cardinale.

Chaque enquête est l’occasion pour l’auteur de découvrir des individus, imaginés à partir de personnages croisés dans sa vie, et de se plonger dans des régions découvertes lors de ses nombreux voyages.

« Quand le doute s’incruste » par Daniel Stoclet. 22,10 euros. 188 pages. Editions : Le Lys bleu.