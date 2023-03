Apple TV+: quoi de neuf sur la plateforme de streaming en mars 2023?

Jason Sudeikis, Chris O’Dowd, Taron Egerton et une pléiade de stars dans « Extrapolations »… Apple TV+ dévoile son joli casting du mois de mars.

Dans cette série d’anthologie, huit histoires interconnectées sur une période de 33 ans explorent la manière dont le changement climatique mondial affectera la famille, la foi, le travail et la survie. Au casting, du très lourd ! Marion Cotillard, Meryl Streep, Forest Whitaker, Edward Norton, Kit Harrington, Tahar Rahim, Sienna Miller, David Schwimmer ou encore Daveed Diggs apparaîtront chacun dans l’un des huit épisodes du feuilleton.

Jason Sudeikis revient avec de nouveaux épisodes de la série « Ted Lasso ». Dans cette troisième saison composée de douze numéros, l’AFC Richmond fera face aux moqueries des médias. Le club est bon dernier de la Premier League et Nate est parti au West Ham United. Roy Kent deviendra entraîneur adjoint aux côtés de Beard. Ted, lui, devra composer avec la pression au travail et ses problèmes personnels…

Chris O’Dowd, Gabrielle Dennis et Josh Segarra sont à l’affiche de cette série comique de dix épisodes, dans laquelle les habitants d’une petite ville voient leur vie transformée à l’apparition d’une mystérieuse machine qui promet de révéler le véritable potentiel de chaque résident. Changement de profession, nouvelles relations, croyances remises en question : chacun tente de repenser sa vie.

« The Big Door Prize » – le 29 mars

« Tetris » – le 31 mars

Après avoir incarné Elton John au cinéma dans « Rocketman », Taron Egerton revient dans la peau d’un autre personnage réel, Henk Rogers, développeur et promotteur de jeux vidéo. Ce film parle de sa « rencontre » avec le célèbre jeu Tetris, en 1988 et raconte comment cet homme fut aspiré dans une dangereuse spirale de mensonges et de corruption, derrière le Rideau de fer soviétique.