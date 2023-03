P2A | Laurent Mievis nommé coach de La Clavinoise pour la saison prochaine, cinq prolongations et cinq arrivées actées aussi

« Après un début d’année 2023 compliqué avec les défaites, les blessures de notre capitaine Loic et Simon Deville dans notre match de préparation à Cointe, la suspension de Sulivan qui pèse sur le groupe, les sorties des CV de joueurs dans la presse,… La première décision est venue de notre T1, Christophe Grilo, qui m’a annoncé après notre défaite à Huccorgne qu’il souhaitait terminer la saison mais qu’il ne continuerait pas la saison prochaine malgré. Christophe est une très bonne personne, un très bon coach, nous échangeons des messages quasi tous les jours, il est resté positif même dans la difficulté. Christophe restera actif dans le club, comme par le passé, et je lui souhaite sincèrement tout le meilleur pour la suite », explique le président Olivier Lemmens.

« Il fallait réagir pour le club, les gens qui s’investissent au quotidien, tous nos jeunes et quasi repartir d’une feuille blanche… Nous sommes donc très heureux d’annoncer l’arrivée pour la saison prochaine de Laurent Mievis au poste de T1 de notre équipe première (P2 ou P3 en fonction des résultats à venir). Laurent mettra à profit son expertise acquise à Hannut et Bas Oha (deux grands clubs de la région) au service de notre équipe fanion. Laurent entre pleinement dans la philosophie de La Clavinoise, en travaillant avec des joueurs d’expérience qui entourent des plus jeunes (cfr Bas-Oha et les nombreux U19 intégrés dans le noyau P3). »