Drame en France: un enfant de 4 ans décède renversé par un bus, il serait tombé en quittant l’arrêt

La rue, qui fait la frontière entre les villes de Lomme et Lille, a été immédiatement fermée jusque 19 h, pour les constatations de police. L’une des hypothèses – restant à confirmer – est que l’enfant, un Lommois, était passager du bus. Il serait descendu à l’arrêt EuraTechnologies et, une fois dehors, aurait alors fait un mouvement en direction du bus au moment où ce dernier repartait. Une enquête de police a été ouverte.

Les deux parents et le conducteur du bus ont été pris en charge et transportés par les pompiers à l’hôpital. Le maire de Lomme, Olivier Caremelle, s’est rendu sur place pendant près d’une heure, évoquant « un accident absolument dramatique. » L’élu et les services de la ville se rendront auprès de la famille « dès que ce sera possible ».