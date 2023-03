Quelles séries regarder en streaming, ce mois de mars? Notre sélection (vidéos)

Résumé : L’odyssée du Mandalorian dans l’univers Star Wars se poursuit. Autrefois chasseur de primes solitaire, Din Djarin a retrouvé Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République s’efforce d’emmener la galaxie bien loin de sa sombre histoire. Alors que l’Enfant et lui poursuivent leur voyage, le Mandalorian va croiser sur son chemin d’anciens alliés et se faire de nouveaux ennemis dans l’époque tumultueuse qui suit l’effondrement de l’Empire galactique…

« Daisy Jones & The Six » (nouvelle série) – le 3 mars sur Prime Video

« You » (saison 4, deuxième partie) – le 9 mars sur Netflix

Résumé : Cette deuxième salve de cinque épisodes fait suite à la première dévoilée le 9 février dernier. Souvenez-vous : lors du cinquième épisode, Joe découvre l’identité de son harceleur serial-killer. Son but, à présent ? Le faire tomber.

Avec : Penn Badgley, Charlotte Ritchie, Ed Speleers

« Shadow and Bone : La saga Grisha » (saison 2) – le 16 mars sur Netflix

Résumé : Alina Starkov est en cavale. Symbole d’espoir pour certains, soupçonnée de trahison par d’autres, elle est déterminée à renverser le Shadow Fold et à sauver Ravka de la destruction. Mais le général Kirigan est revenu pour achever ce qu’il a commencé. Disposant d’une nouvelle armée de monstres de l’ombre apparemment indestructibles et de redoutables recrues Grisha, Kirigan est plus dangereux que jamais. Pour conserver le moindre espoir de victoire, Alina et Mal rameutent leurs propres puissants alliés et se lancent dans un voyage à travers le continent pour retrouver deux créatures mythiques capables d’amplifier les pouvoirs d’Alina.

Avec : Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes

« Extrapolations » (nouvelle série) – le 17 mars sur Netflix

Résumé : Dans cette série d’anthologie, huit histoires interconnectées sur une période de 33 ans explorent la manière dont le changement climatique mondial affectera la famille, la foi, le travail et la survie.

Avec : Un casting cinq étoiles ! Marion Cotillard, Meryl Streep, Forest Whitaker, Edward Norton, Kit Harrington, Tahar Rahim, Sienna Miller, David Schwimmer ou encore Daveed Diggs apparaîtront chacun dans l’un des huit épisodes du feuilleton.