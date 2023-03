Pour le Feureu de Morlanwelz, les gilles ont pu danser sur la place Albert 1er: une trêve avant la réfection de la rue Raoul Warocqué qui démarre ce lundi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’échevin des travaux PS Gerard Mattia était particulièrement satisfait à la veille du Feureu qui s’est déroulé dimanche et lundi dernier à Morlanwelz : grâce à une rétrocession de la firme Wanty, maître de l’ouvrage, la place Albert 1er a en effet pu accueillir les sociétés dans sa nouvelle version qui bénéfice d’une belle mise en lumière.

Le feu d’artifice démarre. - A.C.

Le rondeau du dimanche soir ainsi que celui de lundi soir et son feu d’artifice ont pu s’y dérouler dans l’allégresse et sous une météo idéale. Rien de tel qu’un ciel froid et sec pour réjouir les gilles.

Le rondeau du lundi soir sur la Place Albert1er. - A.C. Une édition 2023 formidable pour le Feureu de Morlanwelz, en attendant le carnaval de Carnières, le 26 mars. - J-P VST

Solutionner les fuites d’eau à répétition

Ce chantier, qui bouleverse la circulation depuis de nombreux mois au sein de la cité de l’Enseignement n’est cependant pas encore totalement terminé. « Il faudra encore s’armer de patience durant deux mois, le temps de la réfection complète de la rue Warocqué » précise l’échevin des travaux. « La place Albert 1er, la rue du Onze Novembre et le parking du terrain de basket sont terminés. Mais à partir de ce lundi 6 mars, la rue Raoul Warocqué (qui part de l’administration communale pour longer l’ITM et remonter vers la gare) va être complètement refaite. Du coup, ce tronçon principal sera fermé pour environ 8 semaines ».