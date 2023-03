Liégeois de l’année 2022: plusieurs candidats dans un mouchoir de poche, n’hésitez pas à voter pour vos favoris

La Meuse Liège organise l’élection du Liégeois de l’Année 2022. Elle a pour objet de mettre à l’honneur des jeunes personnalités qui se sont distinguées dans leur région au cours de l’année écoulée et ce, via quatre candidats répartis dans les catégories « Culture, média, people », « Citoyenneté », « Sport », « Insolite » et « Économie/start-up ». Jusqu’au 16 mars prochain, vous êtes invités à sélectionner vos « Liégeois préférés » dans chacune de ces catégories. Pour voter, rendez-vous sur www.lesetoilesdelannee.be (un vote par jour/personne). C’est donc vous qui déterminerez au terme des votes les lauréats des différentes catégories.

Ce qui ne semble pas être simple. Alors que 3.500 votes ont déjà été comptabilisés, plusieurs candidats sont toujours au coude-à-coude. C’est particulièrement le cas dans la catégorie « citoyenneté » où Anne-Sophie Nyssen mène pour l’instant d’une très courte tête devant Valery Dvoinikov.

En culture/média/People, l’écart est un peu plus grand entre les deux premiers, Arnaud Delvenne et Aurore Morisse. Qui est elle-même talonnée par Fresh Lapeufra et Kristofer Hedia.

En sport par contre, Maxime Carabin est clairement en train de creuser l’écart sur ses concurrents. Les supporters de Luca Costa, Marine Jeahes et Raphaël Collignon ont donc tout intérêt à se retrousser les manches s’ils veulent voir leur poulain remporter le trophée. Dans la catégorie « insolite », c’est Alice Kesenne qui arrive en tête, avec une légère avance sur Igor Snyders. Enfin, en « économie/start-up », ce sont les burgers Huggy’s Bar de Thomas Mémurlin et Roberto Navarro qui séduisent le plus. Mais les magiciens de Levita, Philippe Bougard et Clément Kerstenne, ne sont pas loin et ont sans doute encore d’autres tours dans leur sac. Autant de tendances qui peuvent évidemment rapidement évoluer, tant les écarts sont la plupart du temps quasi insignifiants entre les différents candidats. Plus que jamais, votre vote aura donc toute son importance. Les candidats Culture/ Média / People: Kristofer Hedia : le maestro liégeois (Saint-Nicolas) du jeu musical de Nagui «N’oubliez pas les paroles», avait remporté 39 victoires pour 309 000 euros de gains en avril dernier sur France 2. Arnaud Delvenne : le candidat liégeois de Top Chef. Entre février et juin, des milliers de Belges ont suivi, avec attention, son parcours jusqu’en finale. Il a ouvert son restaurant «Nono» en Cité ardente dans la foulée et a été fait citoyen d’honneur de Liège. Aurore Morisse : cette figure emblématique de Liège connaît une notoriété croissante. Acheteuse dans l’émission Affaire Conclue, elle est devenue Citoyenne d’honneur de la Ville de Liège et a ouvert sa première galerie d’art au centre-ville. Fresh Lapeufra : le rappeur liégeois est une étoile montante. Après sa victoire lors de la compétition rap de Netflix Nouvelle École et le succès rencontré par son premier EP «Bientôt à l’abri» sorti début juillet, il a connu un gros succès au festival Les Ardentes. Citoyenneté: Stéphan Uhoda : ce mécène amoureux de sa ville a permis de mettre les Guillemins en couleur grâce à l’œuvre de l’artiste français Daniel Bueren. Benjamine De Cloedt : elle a racheté le bâtiment de l’ancienne Banque nationale, place Saint-Paul, pour y ouvrir la Mosa Ballet School, première école internationale de danse à Liège. Anne-Sophie Nyssen : nouvelle rectrice de l’ULiège et, surtout, première femme de l’histoire à occuper ce poste. Valery Dvoinikov : ce Liégeois, parmi tant d’autres, a mis en place une aide incroyable pour les réfugiés ukrainiens et les accueillir en Cité ardente. Il continue encore aujourd’hui. Sport: Luca Costa (karaté): champion de Belgique et Vice-champion d’Europe. Le tout à 25 à peine pour ce membre du KC Wallonie de Chênée. Marine Jehaes (athlétisme): deux médailles d’or au 100 et 200m au championnat de Belgique espoirs. Elle a fait partie du relais 4x100 au championnat d’Europe à Munich. Raphaël Collignon (tennis): il a 4 remporté tournois (1 tournoi 15k et 3 tournois à 25k). Il a gagné plus de 608 places au classement ATP en 2022. Maxime Carabin (handisport): il détient le record du monde sur 200 m en 29’’88, le record d’Europe sur 100 m en 16’’53 (meilleure performance mondiale de l’année) et est 1er au ranking mondial. Il vise l’or aux championnats du monde 2023 à Paris et aux JO 2024. Lire aussi Qui seront vos «Liégeois de l’année 2022»? Votez dès à présent pour élire les personnalités qui se sont distinguées! Insolite: Igor Snyders est le chef de la «Maison Snyders» à Vivegnis. Ce Bassimosan a été désigné meilleur jeune cuisinier de Belgique en 2022. Alice Kesenne : cette jeune Liégeoise, actuellement stagiaire, va devenir la toute première femme pompier (volontaire) de l’IILE! Nicolas Dembour : ce Liégeois a entièrement restauré, en compagnie de sa sœur, le plus petit AirBNB de Liège: un pigeonnier. Et ça cartonne, on s’arrache ce logement insolite. Laurent Piron, de Dalhem, a été élu champion du monde de magie en 2022 à Ottawa et a même été appelé personnellement par le célèbre David Copperfield. Économie – Start-Up: Thomas Mémurlin et Roberto Navarro : les deux fondateurs de «Huggy’s Bar», qui vient de fêter ses 10 ans. Les chiffres sont fous: 11 restaurants et 250 employés. Et ce n’est pas fini, puisque l’ambition est de les doubler dans les cinq ans à venir, sans perdre en qualité. Philippe Bougard et Clément Kerstenne (Levita): la société liégeoise de magie qu’ils ont fondée cartonne dans le monde. Ses créations d’objets en lévitation se retrouvent dans les vitrines des marques les plus prestigieuses aux quatre coins du monde. François Michel (John Cockerill): L’entreprise sérésienne ne cesse d’asseoir sa position de leader mondial de l’hydrogène vert, solution à la pointe de décarbonation. Ses techniques sont implantées partout à travers des projets inédits. Il est devenu CEO du groupe l’an dernier.