«Coriolan»: Jean-Baptise Delcourt s’attaque à Shakespeare au Théâtre des Martyrs

La tragédie politique et de l’intime « Coriolan » revient au Théâtre des Martyrs. Jean-Baptiste Delcourt met en scène la pièce de Willliam Shakespeare qui se passe dans la jeune république romaine (493 avant J.-C.).

Travers démocratique, dérives totalitaires et pouvoirs corrompus sont exhibés travers la figure de Caius Marcius, dit Coriolan. Il défend sa cité avant de lui tourner le dos. Sa soif d’idéal frôlant l’intégrisme, son mépris de la plèbe et son refus de la comédie démocratique, l’empêchent de transformer ses triomphes militaires en gains politiques.

Brassant les enjeux de nos démocraties en souffrance : crises identitaires, corruption, guerre civile latente, concorde civile mise à mal, dissensions fratricides, pourrissement de la représentation politique, Shakespeare reste bien contemporain, et invite à faire résonner l’Histoire dans le présent.

« J’ai rapidement fait des liens avec ce que nous vivons dans nos sociétés aujourd’hui, mais je ne m’attendais pas à une telle corrélation avec les crises de la politique contemporaine. Les problèmes que soulève la pièce sur les travers de la démocratie, entre dérives totalitaires et pouvoirs corrompus, m’ont frappé comme un écho déroutant à certains événements actuels, à tel point que le texte en devient presque prophétique », commente Jean-Baptiste Delcourt.

Lire aussi «Girls and Boys»: une pièce à «l’écriture coup de poing» sur les relations humaines

Comment vivre ensemble malgré les différences et les différends ? La démocratie est-elle le pire des régimes à l’exception de tous les autres ? N’avons-nous le choix qu’entre la démagogie des tribuns, la loi du marché et la tyrannie des hommes forts ? Faut-il préférer la sécurité à la liberté, et l’ordre à la justice ?

« Cette tragédie, dans le texte de Shakespeare, brasse des enjeux d’une déchirante actualité pour nos démocraties en souffrance : crise de l’identité, guerre civile latente, lutte des classes exacerbée, instabilité permanente, dissensions fratricides, concorde civile impossible, corruption, salut par l’impérialisme ou le populisme, exil, bureaucratie désenchantée, vengeances perpétuelles et pourrissement ultime de la représentation », estime le metteur en scène.