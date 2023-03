La très mauvaise nouvelle pour Apple: iCloud, iMessage, FaceTime… un coup dur supplémentaire, «elle refuse de commenter»

En tant que vice-président de l’ingénierie du cloud d’Apple, M. Abbott a également joué un rôle important dans des services tels qu’iMessage et FaceTime. Ses responsabilités seraient reprises par Jeff Robbin, qui a précédemment travaillé sur iTunes et est un grand nom de l’entreprise. « Apple a refusé de faire des commentaires », précise Bloomberg.

Chez Apple, l’homme responsable des services Cloud, comme iCloud, s’en va. C’est ce que rapporte l’agence de presse Bloomberg, qui a appris que Michael Abbott quittera ses fonctions en avril. Il rejoint ainsi une liste croissante de cadres qui ont tourné le dos au fabricant d’iPhones de Cupertino à la fin de l’année dernière et au début de cette année.

En janvier dernier, Peter Stern a quitté Apple. Comme Abbott, il était très connu chez Cupertino. Il dirigeait notamment le département responsable des abonnements à Apple TV+ et Apple News.

Apple a également perdu récemment des directeurs qui étaient en charge de la boutique en ligne, des systèmes d’information et du design industriel, par exemple. Parfois, Apple n’a pas réussi à leur trouver un successeur immédiatement, si bien qu’elle a dû modifier quelque peu son organisation. Par exemple, aucun nouveau chef de la vie privée et du design n’a été nommé et ces responsabilités ont été réparties entre les cadres restants.