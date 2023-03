«L’avion de la fin du monde» a été envoyé en Europe: «En cas de guerre nucléaire, il pourrait être utilisé»

C’est le commandement européen des États-Unis qui a lui même annoncé la nouvelle sur Twitter en début de semaine. « Un E-6B Mercury de l’armée américaine est récemment arrivé en Islande. L’équipage a rencontré l’ambassadeur américain Carrin Patman, ainsi que d’autres diplomates et chefs militaires », peut-on y lire.

Cet avion, qui sert de centre de commandement pour les sous-marins nucléaires, est également connu comme « l’avion de la fin du monde ». Un surnom inquiétant pour l’appareil basé sur le modèle d’un Boeing 707 et mesurant 46 mètres de long et 12,93 mètres de haut. Un petit bijou dont le dernier a été mis en service en 1998 et qui coûte la bagatelle de 140 millions de dollars. Quand on sait que les États-Unis disposent de 16 E-6B Mercury…