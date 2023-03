Jean-Luc Reichmann dans «Léo Matteï»: déjà dix ans!

Joint par téléphone, l’« anim’acteur » ne cache pas pour autant sa fierté de porter haut et loin sa « Brigade des mineurs », qu’il a montée avec sa compagne, Nathalie Lecoultre. « Je suis très heureux, bien sûr, parce que c’est notre création, notre bébé. Mais ça veut dire qu’il faut continuer à envoyer des messages de prudence, d’éducation, de transmission et de respect. Ce sont toutes ces valeurs-là que j’essaie de prôner à la télé depuis des années. Et comme il y a de plus en plus de fléaux qui se développent autour des enfants, cette série est – je pense – encore très utile. »

« Qui aurait cru que dix ans plus tard, Léo Matteï serait toujours là, pour essayer de faire de la prévention pour les enfants ? », nous souffle Jean-Luc Reichmann . Mais surtout, « qui aurait cru qu’après une décennie d’antenne, on serait encore, et on ne peut plus, dans l’actualité ? », ajoute-t-il, nous renvoyant aux infos « insupportables » de ces dernières semaines, plus précisément aux accusations de pédopornographie qui pèsent sur l’humoriste Pierre Palmade depuis son tragique accident de la route sous influence.

Le premier épisode de cette nouvelle fournée de « Léo Matteï » porte ainsi sur les violences faites aux femmes, un fait de société abordé sou s couvert de l’enlèvement d’un jeune pendant un tour de manège. « Le danger n’est pas forcément là où on le croit, il est par tout ! Le plus important pour nous, c’est d’ancrer nos intrigu es dans le quotidien et d’arriver à faire parler les enfants. On ne se veut ni trop durs, ni trop alarm istes, ni trop dans le pathos. On veut vraiment rester dans la vérité de ce qui se passe tous les jours. Nous, notre inspiration, elle est dans les journaux, malheu r eusement… »

Un feu d’artifice de guests

Et pour porter son message et accompagner les téléspectateurs, Jean-Luc Reichmann a cette année convié tous ses potes ! De Lorie à Mimie Mathy, en passant par Estelle Lefébure, Philippe Bas et Xavier Deluc, ils ont tous accepté l’invitation. « Ce sont des mères et pères de famille, des gens qui sont aussi intéressés par notre combat avec Nathalie, et qui ont envie d’apporter leur petite pierre à l’édifice de l’enfance », confie avec enthousiasme le présentateur des « Douze coups de midi ». « Ça fait super plaisir de voir que de plus en plus de monde se rallie à notre cause. C’est touchant… »

Pour Jean-Luc, il ne fait aucun doute que les téléspectateurs « vont être très heureux de voir toutes ces personnalités qu’ils n’ont pas vues dans cette configuration de comédie. Je pense à Lorie, qu’on n’a plus vue depuis longtemps ; et Estelle, qui ne s’est jamais illustrée comme ça. On n’a pas non plus oublié nos amis de ‘Plus belle la vie’ du service public, Stéphane Henon, Jeremy Banster… et puis Xavier Deluc, avec qui j’avais envie de tourner depuis quinze ans ! »