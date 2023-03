Marc Hermans, président du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe: «Il y a de plus en plus de personnes de la classe moyenne qui viennent demander l’aide du CPAS»

Vraiment ?

Oui, j’ai la chance d’avoir du personnel qualifié qui veille au grain. Vous dire qu’on n’a pas des efforts à faire comme dans les autres communes, ce serait mentir. Si on parle de l’indexation et de la revalorisation des salaires, cela a été lancé par une institution. Et ils ont jeté le bébé avec l’eau du bain en disant : « On a décidé mais maintenant débrouillez-vous. » Chez nous, cela représente globalement presque 1,2 million qu’on a dû trouver au budget alors que ce n’était pas prévu. On est dans un plan triennal avec la commune et nous devons rester dans les rails. Le budget a été voté en décembre et nous respectons les canevas. Mais cela nécessite des montages. Nous devons aller chercher des subventions. On a un gestionnaire de projet qui est facilitateur dans ce domaine. De ce fait, nous pouvons avancer dans les projets. Nous avons par exemple lancé un e-inclusion.

Qu’est-ce que c’est ?

C’est comme un écrivain public mais dans le domaine de l’informatique. Nous avons obtenu un subside de 100.000 euros sur trois ans pour ça. On cherche à innover dans les projets pour aller chercher les subsides mais tout en préservant la base du CPAS.

Après la crise Covid et la guerre en Ukraine, on est face à une crise énergétique. Le CPAS de Berchem va-t-il pouvoir aider toutes les personnes qui font appel à lui ?

Jusqu’à présent, on essaie d’aider tout le monde. On essaie d’établir des règles afin que ce soit les mêmes pour tout le monde. On suit la règle et on peut y déroger que s’il y a une particularité. Aujourd’hui, on parvient à suivre. Chaque dossier demande beaucoup de travail. Quand quelqu’un se présente, on ne peut dire : « Voilà l’argent et rentrez chez vous. » On doit toujours faire une analyse sociale de la situation de la personne. On travaille sur ce qu’on appelle le viatique c’est-à-dire le montant qu’il reste par jour par personne du ménage pour survivre après avoir retiré les charges. Cela nous permet d’avoir une vision globale de la situation du ménage et de déterminer l’aide d’autres services afin d’aller plus loin pour que la personne s’en sorte. Ce n’est pas juste donner de l’argent. Le but est toujours de se dire qu’un jour ces personnes ne doivent plus dépendre du CPAS.

Avez-vous constaté une augmentation des demandes avec la crise énergétique ?

Quand la crise est arrivée, le fédéral comme la Région ont dit : « Adressez-vous au CPAS. » On s’est retrouvé avec des demandes dans tous les sens. Jusqu’à avoir une personne avec deux maisons et quatre voitures qui nous dit qu’elle ne sait pas payer la facture intermédiaire. On a dit stop. C’est pour ça qu’on a mis en place un système. On ne travaille pas sur les acomptes mais sur le décompte final. On risque donc de le ressentir en mars-avril puisque les relevés se font à cette période-là à Berchem. On verra donc l’effet de la crise seulement maintenant.

Avez-vous refusé des demandes et sur base de quel critère ?

Oui, on a refusé des demandes. On se base sur le critère du viatique. Après on peut comprendre que pour la classe moyenne, il y a des choses qui n’ont pas pu être prévisibles. On peut donc apporter une aide. Mais nous ne voulions pas partir dans des coûts qui ne sont pas maîtrisés. Certaines communes ont décidé de donner le même montant à tout le monde. Mais après quelques mois, les liquidités financières ne sont plus là. On ne voulait pas arriver à un système de premier arrivé, premier servi. On a donc établi des règles en se basant sur le décompte final. De plus, le montant de l’intervention est fixé sur base du viatique. Si un ménage a moins de 11 euros par jour par personne alors l’intervention est de 100 %. Et il y a différents paliers avec des gradations.

Des gens ont-ils parfois peur de venir demander de l’aide au CPAS ?

Oui très clairement. Certains disent qu’il y a toujours des moins bien loti qu’eux donc ils préfèrent laisser la place à d’autres. C’est louable comme raisonnement. Mais nous sommes là pour tout le monde.

Parfois, est-ce qu’il y a aussi une honte ?

Si je dis non, je vais mentir. Il y a des gens que je rencontre qui me disent qu’ils n’osent pas passer la porte. Je leur réponds qu’ici, c’est leur maison. Le CPAS, c’est la propriété des citoyens.

Le profil des demandeurs a-t-il changé avec les différentes crises ?

En partie oui. Il y a une partie de la classe moyenne qui doucement vient nous solliciter. Dans un premier temps, c’est plus de l’information qui est demandée. « Qu’est-ce qui se passe si je n’arrive pas à payer mes factures ? » Il y a une partie différente de la population qui a poussé la porte du CPAS. Mais nous sommes moins sollicités que d’autres CPAS.

Certains CPAS ont des difficultés à engager des assistantes sociales. Est-ce le même problème à Berchem ?

Bien sûr. La pénurie existe pour tout le monde. Je ne peux être que solidaire avec les autres CPAS puisque nous avons vécu ça aussi. Ce n’est que récemment que nous avons pu remplir le cadre.

Depuis votre arrivée comme président, quels sont les projets que vous avez pu mener ?