GP du Bahreïn: Max Verstappen décroche la pole position d’entrée!

En qualifications, le double champion du monde en titre a bouclé les 5,412 kilomètres du circuit international de Sakhir en 1 : 29.708. Le Néerlandais devance son coéquipier mexicain Sergio Pérez de 138/1000es et signe la 21e pole de sa carrière.

Les deux Red Bull seront suivies dimanche en deuxième ligne des Ferrari du Monégasque Charles Leclerc, 3e à 292/1000es et de l’Espagnol Carlos Sainz, 4e à 446/1000es de Verstappen.

Les Mercedes se sont glissées en 6e et 7e position sur la grille entre les deux Aston Martin, George Russell devançant son coéquipier et compatriote britannique Lewis Hamilton de 44 millièmes de seconde. Esteban Ocon (Alpine) et Nico Hulkenberg (Haas) s’élanceront de la cinquième ligne.

La séance de qualifications a été interrompue en Q1 après que des morceaux de la voiture de Charles Leclerc se sont détachés de la Ferrari du Monégasque.