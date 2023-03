L’atelier Drag de Central participe à la soumonce générale de La Louvière et fait le buzz ! (+ toutes les photos de la soumonce générale)

« C’est Central » n’a pas attendu le succès de l’émission Drag Race (qui met en compétition des Drag Queens belges sur Tipik) pour créer l’espace « Charivari ». Au sein des ateliers « All that Drag » organisés par Central depuis plusieurs années, tout un chacun peut se couvrir de paillettes et enfiler des talons hauts pour devenir une créature brillante et fascinante, encadré par les artistes du Cabaret Mademoiselle de Bruxelles. Adepte de l’humour (gentiment) trangressif, les Queens ont soigneusement préparé leur sortie de soumonce générale en adaptant le costume du gille à leur sauce.

Parmi les autres groupes remarqués, celui des Leslie Leoni. Nicolas Godin, le président du CPAS de La Louvière et ses comparses parodient avec jubilation le look de la députée la plus arty de La Louvière.