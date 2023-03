Vainqueur des Strade Bianche, Tom Pidcock n’avait pas prévu une si longue attaque: «Ce n’était pas le plan»

Le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) a remporté samedi les Strade Bianche après une longue attaque de plus de 50 kilomètres. « Cette semaine, je sentais que cette course allait bien se passer » a-t-il déclaré au micro des organisateurs après sa victoire, précisant également qu’il n’avait pas prévu une attaque si tôt dans la course.

« Il va me falloir du temps pour réaliser ce qui s’est passé aujourd’hui. Quand j’ai attaqué, ce n’était pas du tout le plan. Ce secteur (Monte Sante Marie, ndlr) était évidemment déterminant. J’ai donc roulé fort, mais sans spécialement vouloir creuser un écart. Je savais qu’aujourd’hui allait être mon jour. Et c’est arrivé, c’est incroyable. Je n’arrive pas encore à réaliser. »