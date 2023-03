Le gouvernement De Croo lance un ultimatum «totalement surprenant»: «Soit c’est accepté à la fin du mois, soit nous les obligerons par une loi»

On ne présente plus le projet « Batopin ». L’objectif de la nouvelle offre des quatre grandes banques du pays (ING, Belfius, BNP Paribas Fortis et KBC) est de supprimer progressivement les guichets automatiques des banques pour les remplacer par des exemplaires neutres que 95 % de la population trouverait, à terme, dans un rayon de 5 km. Les partenaires justifient la démarche par le recours toujours plus important aux services bancaires électroniques et la baisse continue de la demande de cash.

Un plan qui suscitait quelques critiques puisque, en lisant entre les lignes, cela voulait dire que les banques s’épargnaient l’installation de guichets dans des zones moins peuplées (les fameux 95 %). Une situation qui avait poussé le gouvernement à réagir. Les vice-premiers ministres Vincent Van Peteghem (CD&V) et Pierre-Yves Dermagne (PS) ont rencontré les banques pour négocier ce point.