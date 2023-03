Leonardo Di Caprio et Kim Kardashian entendus par le FBI dans une affaire de blanchiment d’argent

Jho Low (41 ans) semble avoir disparu de la surface de la terre depuis un certain temps. L’homme d’affaires malaisien est recherché dans l'un des plus grands scandales de corruption au monde. Il est soupçonné d'avoir été impliqué dans des opérations illégales de blanchiment d'argent. Au total, il aurait siphonné plus de 4,5 milliards d'euros du fonds souverain malaisien, également connu sous le nom de 1MDB.

Un Basquiat à 8 millions

Leonardo Di Caprio et Jho Low se sont rencontrés dans une boîte de nuit en 2010 - une rencontre qui a débouché sur une amitié étroite, selon le rapport de police. Ce que la star de Titanic a confirmé. Leonardo Di Caprio a reçu plusieurs cadeaux de la part de Jho Low, dont l'Oscar de Marlon Brando, d'une valeur de 560.000 euros, et un tableau de Jean-Michel Basquiat, qui valait quelque 8 millions d'euros. Selon New York Times, l'acteur a donné tous ces cadeaux à la police en 2018 et a pleinement coopéré à l'enquête.