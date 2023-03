Eliott Crestan en finale du 800 m à l’Euro d’athlétisme en salle: «C’est maintenant que ça commence!»

Après avoir déjà accédé, l’an dernier, aux finales des Mondiaux indoor de Belgrade (6e) et de l’Euro de Munich (8e) – après une période de préparation perturbée par une fracture du sacrum –, le Namurois remettra ça pour la troisième fois. Sa demi-finale a été gérée de main de maître. Très vite en tête, puis calé dans le sillage de l’Italien Barontini, il est toujours resté parmi les deux premiers dans une course où les trois premiers étaient automatiquement qualifiés. Sur la fin, en voyant qu’il avait une belle petite avance, il a levé le pied et laissé passer l’Espagnol Ben pour terminer en 1.46.84, son meilleur temps de l’année.

À tout juste 24 ans, l’athlète du Smac sait qu’il y a un coup à jouer dans cette épreuve où, à l’exception du Français Robert, personne ne semble sortir du lot. On le sent de plus mûr et maîtrisant de mieux en mieux son épreuve. « J’ai déjà battu tous les autres finalistes… mais eux aussi m’ont déjà tous battu ! La densité est très grande. »