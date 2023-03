Brad Pitt a retrouvé l’amour: qui est sa nouvelle compagne âgée de 30 ans? (photos)

Le couple avait été photographié pour la première fois le 13 novembre 2022, lors d’un concert de Bono à Los Angeles. Durant les fêtes de fin d’année, ils avaient enchaîné les apparitions et avaient même célébré les 59 ans de Brad lors d’un voyage au Mexique.

Plus de six ans après sa rupture avec Angelina Jolie, Brad Pitt semble avoir retrouvé l’amour. Le nom de l’heureuse élue ? Inès de Ramon. La jeune femme a 29 ans de moins que l’acteur, mais qu’à cela ne tienne. Entre eux deux, c’est du sérieux.

Avec Paul Wesley - Isopix

Côté pro, elle travaille dans le monde du luxe et de lajoaillerie. Une fois ses études terminées en 2013 du côté de Genève, elle fut engagée par la célèbre maison de vente Christie’s, avant de s’installer à New York pour intérer la maison de vente Grisogono. Aujourd’hui, elle est la directrice d’une société de vente de détail en produits de luxe et joaillerie, Anita Ko Jewelry.

Si Inès et Brad ne se cachent plus, on ne sait pas encore s’ils vivent ensemble. Toutefois, selon le Daily Mail, Brad l’aurait déjà présentée à ses enfants.