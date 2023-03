L’ONU appelle au déménagement de Turquie des réfugiés syriens touchés par le séisme

Les Nations unies ont lancé cet appel lors de l’arrivée de Turquie à Madrid de 89 réfugiés syriens. Depuis près de 12 ans, la Turquie accueille quelque 3,5 millions de réfugiés syriens fuyant la guerre dans leur pays.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 du 6 février a tué plus de 45.000 personnes en Turquie et des milliers d’autres dans la Syrie voisine, et a dévasté des centaines de milliers d’immeubles.

Cette secousse tellurique a touché environ neuf millions de personnes, dont plus de 1,7 million sont des réfugiés.

«De nombreux réfugiés qui ont fui vers la Turquie en quête de sécurité et de protection sont à nouveau confrontés au traumatisme (...) de perdre leur maison et leurs moyens de subsistance», ont indiqué l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), dans une déclaration commune.