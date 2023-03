Ophélie Fontana est la rédactrice en chef exceptionnelle du 7Dimanche: «Je ne suis pas attachée à mon fauteuil»

Quand notre duo avec John s’est arrêté en 2017, ça a été difficile sur le moment de perdre ce binôme. Je suis alors retournée comme journaliste à la rédaction et je me souviens que beaucoup m’ont dit : « comment tu vas faire ? ». Et ça, je ne l’ai jamais compris. Parce que ce n’est pas parce qu’un jour tu présentes le JT que le lendemain, forcément, tu le présenteras. Ma carrière, je ne la vois pas attachée à un fauteuil de présentateur jusqu’au bout, comme un PPDA. Retourner sur le terrain, être au contact des gens, c’est quand même ça notre boulot, fondamentalement. C’est pour ça que j’ai choisi ce métier de journaliste.

Je pense que c’est très personnel, cela dépend de ton caractère, de ton éducation, de la perception aussi que les gens autour de toi ont. Moi, je n’ai pas un ego surdimensionné, je ne me dis pas que je suis arrivée à quelque chose parce que je présente le JT. J’ai du mal, moi, à comprendre comment on peut perdre la tête à cause de la télé. On dit souvent que la télé rend fou et c’est vrai, je l’ai vu chez certaines personnes, même en Belgique. Il y a quand même des gens qui ont un peu basculé. Très tôt, j’ai vu que quand on commence à passer à la télé ça suscite de l’intérêt. Je me souviens que mes grands-parents étaient très fiers, mon grand-père découpait les articles de presse et ça m’attendrissait. Je leur ai dit que je savais qu’ils étaient fiers de moi, mais que je ne voulais pas être le centre de l’attention, pas plus que mon cousin instituteur, par exemple. Je n’ai pas plus de mérite, j’exerce juste mon métier avec un peu plus de visibilité. Je déteste être le centre d’attention, qu’on parle de moi, et mes amis le savent très bien.

Votre naturel fait que vous êtes devenue la présentatrice du JT « chouchoute » des téléspectateurs. Quand on parle de naturel, on pense aussi à vos lapsus dont le fameux « col de l’utérus » du Roi…

C’est mon premier lapsus ! On se souvient toujours du premier ! (rires) Je ne me suis, sur le moment même, pas du tout rendue compte de ce que je disais. Quelque temps après, j’ai fait une mission royale avec le roi Albert et son chef de cabinet m’a fait savoir que le Roi avait beaucoup rigolé. Il n’y a rien de grave là-dedans, quand on a un moment de faiblesse, qu’on dérape, ça fait partie de l’être humain. Il y a souvent eu cette image de l’homme ou de la femme tronc très sérieux. Non. On le démontre bien et je n’ai aucun problème à assumer ça. Je ris facilement, je suis quelqu’un de spontané. Et puis, il faut remettre les choses en place, on ne sauve pas des vies ! Puis, si les gens se souviennent de moi comme quelqu’un de sympa, si ça donne envie aux gens de regarder le journal, tant mieux !

Quand vous êtes arrivée à la RTBF, il y a 20 ans, avez-vous eu l’impression de débarquer dans un milieu très masculin ?

Il y avait beaucoup moins de femmes dans la rédaction qu’aujourd’hui, certes, mais il y avait déjà pas mal de femmes quand je suis arrivée comme stagiaire. Ça a évolué, on trouve aussi plus de femmes à des postes hiérarchiques dans la rédaction.Mais je n’ai jamais ressenti comme un handicap d’être une femme dans mon métier. Je n’ai jamais eu l’impression qu’on me traitait moins bien. Après, il ne faut pas faire de généralité car c’est un ressenti personnel et je connais des gens qui ont eu de difficultés par rapport à ça.

Vous n’avez jamais été harcelée, on ne vous a jamais proposé ce qu’on appelle une « promotion canapé » ?

Non. Parfois, la seule chose que j’ai ressentie au début – de moins en moins osent faire cette remarque – c’était : « elle, elle va passer à la télé parce qu’elle est blonde et qu’elle est pas trop mal ». Ça venait plutôt de l’extérieur que de mes collègues. 20 ans plus tard, je suis quand même toujours là, donc ça veut dire qu’en plus d’être blonde, j’ai d’autres atouts… Et ça me rassure ! (rires)