La ministre Bénédicte Linard est notre invitée de ce dimanche: «Les femmes n’ont pas encore toujours les mêmes droits que les hommes»

Plus et vidéo sur le web

« Les parents peuvent encore plus les encourager à faire des sciences, des maths. On travaille aussi à leur place dans le secteur des jeux vidéos. Le cinéma peut être un exemple : Chaque année, on finance une étude pour montrer où l’on en est dans notre cinéma francophone en termes d’égalité de genre et de diversité. Les outils permettent d’objectiver les choses. La conférence interministérielle des droits des femmes, avec Christie Morreale, Nawal Ben Hamou, Barbara Trachte permet aussi d’avoir des actions coordonnées et avec Sarah Schlitz au niveau fédéral. Quand j’étais présidente, nous avons notamment travaillé sur la thématique du sexisme dans la publicité et à une meilleure conciliation entre la vie privée et professionnelle. »

« Il y a vraiment une vigilance constante à avoir parce que les conservateurs sont présents. Quand on essaie de mettre en place des politiques qui tendent vers plus d’égalité, on a encore parfois des remarques du type « n’y a-t-il pas plus important à faire ? » ou « on a toujours fait comme cela. » C’est pour cela qu’il faut mettre en place des textes de loi qui empêchent que toutes ces mesures soient détricotées. Nous avons aussi mis en place un conseil consultatif des droits des femmes pour éviter cela. »

« Mon parcours d’engagement, qui dépasse le politique, a toujours été dans la lutte contre les discriminations et les inégalités. Même quand j’étais élève et que j’étais délégué de classe… Cela vient sans doute de mon éducation. En plus, dans le parti Écolo, nous sommes très attentifs à la place des femmes et des hommes. »

« Les femmes n’ont pas encore toujours les mêmes droits que les hommes. On le voit d’ailleurs, par exemple, dans le débat des pensions aujourd’hui : plus de temps partiel, plus de pauses-carrière… »

Originaire d’Anderlecht, vivant à Enghien, elle nous parle aussi de sa passion de la BD et des autrices belges comme Alix Garin et sa BD « Ne m’oublie pas » (à lire sur le web).

«On constate une hésitation vaccinale»

Après le covid, le suivi médical revient à la normale dans les écoles ?

« Aujourd’hui, on voit que l’on fait mieux en 2022 avec 10 % de vaccination de plus qu’en 2021. Nous ne sommes toutefois pas encore revenus au taux de 2019 pour les vaccins RRO, le HPV… Il y a un peu plus d’hésitation vaccinale qu’avant. Le PSE poursuit un travail d’explication et pédagogique. Aux parents, il faut rappeler que la vaccination a réduit le nombre de maladies et la mortalité. En 2023, nous allons augmenter la couverture des méningites. Nous allons passer à un nouveau vaccin qui ajoute un spectre plus large. Cela me tenait à cœur. Par ailleurs, je remercie encore une fois tous les acteurs de la médecine scolaire qui ont joué un rôle fondamental pendant le covid. Ils étaient en première ligne tout le temps. Nous les avons refinancés avec 2 millions d’euros. »

Vous aboutirez dans le dossier du Carnet de santé digitalisé ?

« Il a accusé un peu de retard à cause du covid et des développements informatiques. Aujourd’hui, nous travaillons avec les Régions, l’Aviq, la Cocom, l’ONE, les réseaux de santé et les médecins. Nous allons ensuite traduire cela dans des bases légales en répondant à des questions comme celle de la transmission des données des médecins. Je garde la volonté que cela aboutisse avant la fin de la législature. »

La pénurie de médecins vous inquiète ?

« Je pense que le concours ne permet pas de répondre aux besoins. Je continue à défendre le fait qu’on a de plus en plus besoin des généralistes et la crise l’a montré. Ils ont un rôle majeur dans la prévention. »

V.Li.