Iris devait fêter ses 44 ans cette semaine: la maman est décédée brutalement, «S’il te plaît, ne réveille pas le petit, qu’il n’ait pas à voir cette image»

Car lundi, il a dû enterrer la femme de sa vie, décédée subitement il y a deux semaines. « C’était un vendredi. Nous avions fait la Tournée Minérale. Iris avait travaillé dur toute la semaine, elle a alors voulu prendre un apéritif. Elle a pris un verre de cava, donné le bain à Wolf et nous l’avons mis au lit ensemble, comme on le faisait toujours en lui lisant une histoire », raconte Walter au Nieuwsblad.

Ce vendredi 3 mars devait être un jour de fête pour Iris. La maman du petit Wolf, 7 ans, devait fêter ses 44 ans. Son mari Walter, 43 ans, n’aura cependant pas eu l’occasion de lui offrir un bouquet de fleurs pour célébrer l’anniversaire de son épouse. À la place, c’est entouré de couronnes funéraires et de cartes de condoléances que le quadragénaire de Dilbeek (Brabant flamand) a passé cette journée.

Rien d’anormal. Sauf qu’à un moment donné, Iris a voulu descendre. « Cette image… » Walter ne se souvient plus de ce moment tragique : elle a dû s’évanouir car elle était en bas de l’escalier. Elle a mal atterri. « Les secours étaient là immédiatement. Tout ce à quoi je pensais c’était ‘S’il te plaît, ne réveille pas le petit. Qu’il n’ait pas à voir cette image’. Heureusement, il dormait… Mais le lendemain, j’ai dû lui dire que sa maman était partie. Et qu’elle ne reviendrait pas. » Un crève-cœur. « Ça fait tellement mal. Je l’ai regardé, et avant de lui dire, j’ai vu des larmes couler sur ses joues. Comme s’il savait… »