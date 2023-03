D1A: le Standard vient tranquillement à bout de Westerlo et revient à un point du Top 4, mais devra se passer de Bodart à Bruges (2-0)

En deuxième période, la tendance est restée la même. Le Standard a continué d’imposer son jeu en multipliant les occasions. Après l’heure de jeu, Steven Alzate (63e) a manqué une belle frappe qui a fini dans les tribunes. Sur un corner du Standard, Gillekens a sauvé son équipe une fois de plus avec une parade qui a contré une tête de Noe Dussenne (69e). Quelques minutes plus tard, le Standard a finalement trouvé les filets de Westerlo grâce à une reprise de volée de William Balikwisha (72e, 2-0). Lors de l’une des dernières actions de la rencontre, Arnaud Bodart (90+3e) a effectué une sortie maladroite où il s’est pris une rouge à cause d’une main en dehors du rectangle.