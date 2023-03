Une brocante au profit d’Unicef le 12 mars au hall Ceva à Ath

Cette brocante est un événement incontournable depuis plus de 20 ans et se fait sous le patronage de la Ville d’Ath. L’entrée est libre et une petite restauration est assurée. Il reste encore des emplacements libres. Le prix de l’emplacement est de 18€, rétrocédé totalement à UNICEF Belgique. Le paiement vaut réservation.

Lire aussi Une possible réouverture de la piscine de Leuze en juin: «Avec la crise économique, on reste prudent sur le délai»

Pour les réservations et tous autres renseignements, contactez le 068/281844 ou le 068/283549 ou le 068/280646 entre 9h et 19h.