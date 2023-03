Same Festival: Schaerbeek prône l’égalité pendant deux semaines

Du 8 au 21 mars, Schaerbeek va bouger au rythme du Same fesival ! Lancé en 2020, le festival pour l’égalité se veut engagé et inclusif.

L’ambition du festival est de « mettre en lumière les récits à la marge ; ces narratives de l’angle mort qui questionnent nos relations aux autres, à soi, à l’art et la culture, au politique et à l’intime ». Durant deux semaines, des conférenciers et des artistes concernés par les thématiques sensibiliseront à la lutte contre le racisme, les inégalités de genre et de classe et contre les discriminations faites aux personnes LGBTQIA+ et en situation d’handicap. Des mots et des idées slamés, entonnés, exposés, projetés, ironisés, « enpodcastés », théâtralisés, discutés, chantés pour amplifier les réalités minorisées.