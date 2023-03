Anderlecht a retrouvé de la confiance: les raisons de croire que les Mauves peuvent enfin battre une équipe du Top 8 à La Gantoise

Anderlecht va mieux, c’est une évidence. Le RSCA s’est amélioré dans l’animation, l’esprit d’équipe et sa manière de gérer les moments clefs d’une rencontre. Ce qui lui manque encore, c’est de la justesse dans les zones de vérité pour enfin gommer les erreurs défensives et surtout mettre davantage à profit les périodes de matches au cours desquelles il est plus fort que son adversaire. Fait étonnant, il n’est pas encore parvenu à engranger un succès face à une formation du Top 8. Le déplacement à Gand recèle toutefois d’indices qui tendent vers l’espoir pour les partisans mauves et blancs…

À moins de vivre dans une grotte ou d’être allergique au football belge, tout le monde a entendu Hein Vanhaezebrouck se plaindre de l’arbitrage durant la semaine. Incapable de digérer la décision honteuse de ne pas brandir une carte rouge à Tajon Buchanan, l’ancien entraîneur d’Anderlecht semble avoir perdu le fil de ses idées footballistiques. Même si personne ne sait ce qu’il serait arrivé dans le derby des Flandres en cas d’exclusion du Canadien, force est de constater que les Buffalos étaient à la ramasse face à des Brugeois pourtant en pleine crise de confiance. Se plaindre des hommes en noir, c’est souvent le meilleur moyen d’écarter les regards sur les fissures présentes dans son collectif. Anderlecht se doit de profiter de ce manque de solidité pour attaquer une bête d’ores et déjà blessée.

Les détails qui décident d’une affiche se veulent souvent mentaux. Faire les kilomètres en plus, se mettre au diapason du groupe ou conserver son calme dans l’adversité, autant de comportements qui ne peuvent être abordés positivement qu’en cas de fraîcheur psychique. Avec neuf points sur les cinq derniers matches, Anderlecht se trouve dans un « flow » bien plus intéressant que son hôte du jour, contraint de mordre la poussière à trois reprises sur le même laps de temps.

C’est bête à dire mais qui, au plus fort de la crise, aurait encore misé un euro sur une présence des Anderlechtois dans le Top 8 à la fin de la compétition régulière ? Personne, tant le marasme se voulait contagieux à tous les étages. Désormais, les sourires sont de retour aux entraînements et il y a de la vie chaque dimanche. Certes, il manque souvent d’un grain de folie pour embraser les gradins mais force est de constater que quelque chose se passe dans le vestiaire des Mauves. Tout le contraire à nouveau de celui d’en face, en proie aux doutes depuis de nombreuses semaines. Si la qualification européenne a mis du baume au cœur dans le groupe, celui-ci panse ses blessures après chaque rencontre tout en croisant les doigts pour que l’infirmerie se décide à être enfin moins grande que la pièce occupée par les valides. Le match de ce dimanche ressemble donc à un affrontement entre une formation qui a tout à perdre, notamment après le revers surprenant de Bruges à Ostende mais aussi en raison du duel des concurrents entre le Standard et Westerlo, et une équipe qui pourrait finalement décrocher plus que prévu. Une différence anecdotique sur papier mais essentielle dans les esprits.