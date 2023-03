Leyde, la ville à visiter aux Pays-Bas!

C’est un véritable dépaysement que l’on vit à seulement deux heures de route de la frontière belge. Si on pense d’abord à Amsterdam quand on veut visiter les Pays-Bas, il existe une chouette petite ville située entre la capitale et Rotterdam : Leyde. Comptant près de huit fois moins d’habitants et beaucoup moins de touristes, la ville de Leyde est parfaite pour un voyage de quelques jours. Avec les mêmes charmes que sa grande sœur Amsterdam, Leyde se compose de canaux et de ponts, de petits magasins et de restaurants, d’hôtels particuliers et de bâtiments universitaires, de rues en briques où circulent les vélos, de bâtisses et de musées à l’architecture hollandaise.

Les trésors de Leyde

Mais en plus de ce dépaysement, Leyde c’est aussi un plongeon dans l’art du peintre Rembrandt présent un peu partout dans la ville (il en est originaire) mais aussi dans le passé historique de la cité grâce à à ses « hofjes ». Ces cours intérieures sont les véritables trésors de la ville, où on découvre des jardins entourés de petites maisons monumentales. De vraies oasis de tranquillité en pleine ville.La région est particulièrement intéressante à visiter au printemps puisqu’elle est la terre fertile des fameux bulbes : les traditionnelles tulipes et jonquilles mais aussi les perce-neiges, les cardamines et les hyacinthes n’attendent plus que vous au jardin botanique de Leyde, le plus vieux du pays !