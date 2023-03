Oubliez le bonnet: c’est le retour de la cagoule!

Après les podiums et comptes Instagram des influenceuses, la cagoule est partout : dans les looks d’invités des Fashion Weeks ou couvrant la tête d’artistes pour les vernissages.

Les marques à l’esthétique plutôt sobre comme COS et Max Mara ont misé sur la cagoule dans leurs défilés et campagnes publicitaires et les Galeries Lafayette l’ont intégrée dans la ligne de leurs propres accessoires.