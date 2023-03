Olivier Vandecasteele: un pion dans la diplomatie des otages

Selon l’un de ses membres, Aladdin Touran, le régime des mollahs intensifierait la diplomatie des otages dont il est coutumier.

La Cour constitutionnelle a rejeté vendredi soir le recours en annulation introduit par le CNRI contre le traité de transfèrement de personnes condamnées, conclu entre la Belgique et l’Iran. S’il est mis en oeuvre, ce texte permettra le retour en Belgique d’Olivier Vandecasteele. Le CNRI fédère une partie de l’opposition iranienne en exil. Le projet d’attentat pour lequel M. Assadi a été condamné visait l’un de ses rassemblements en 2018 près de Paris. Tout en réaffirmant sa sympathie à l’égard d’Olivier Vandecasteele et ses proches et en réclamant la libération immédiate du prisonnier belge, cette organisation a réaffirmé son opposition au traité. «La politique d’apaisement et de concessions au régime iranien pour libérer des otages a amené ce régime à continuer l’extorsion et la prise d’otages. Seule une politique décisive contre ce régime mettra fin à la tragédie inhumaine de la prise d’otages(...) L’expérience des otages français au Liban dans les années 1980 montre qu’au cours des 43 dernières années, pour chaque otage échangé ou libéré moyennant des incitations, ce régime a pris ou tué au moins deux nouveaux otages. »