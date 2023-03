Athlétisme: Julien Watrin, superbe médaillé d’argent sur 400m

Le Gaumais a décroché la médaille d’argent du 400m avec un nouveau record de Belgique, le deuxième en deux jours: 45.44. C’est la troisième médaille belge de cet Euro, après celles de Nafissatou Thiam (or) et Noor Vidts (bronze) en pentathlon. Le Luxembourgeois n’a été battu que par le Norvégien Kartsen Warholm (45.35). Il devance notamment le Suédois Carl Bengtström, 3e en 45.77.

Il dit avoir eu un peu peur au rabattement en se calant en troisième position derrière Warholm et Bengtström. Il a cru un moment qu’il allait se prendre les pieds dans les jambes du deuxième. Mais il s’en est bien sorti et a pu le passer dans la dernière ligne droite. «Je savais que j’allais le prendre », explique Julien. «Finir en 45.44, c’est solide quand je pense à mon parcours à cet Euro. Aujourd’hui, je sentais que je pouvais faire mieux qu’hier. J’aurais peut-être pu courir encore un peu plus vite sans mon petit ralentissement à la mi-course, mais deuxième, je prends !» Son chrono de 45.44 est le 8e temps européen de l’histoire.