D1A: les Zèbres récompensés à Courtrai

«Un match en deux parties»

Dès le retour des vestiaires, on sentait les Courtraisiens avides de se montrer plus conquérants. À la 50e, Koffi devait intervenir devant Avenatti après une incompréhension entre Ilaimaharitra et Knezevic. Cinq minutes plus tard, Kadri, isolé au point de penalty, ne cadrait pas sa reprise. Heureusement, les remplacements opérés par Felice Mazzù changeaient alors le cours la rencontre. Monté au jeu cinq minutes plus tôt à la place d’un Stulic trop brouillon, Badji, idéalement servi au second poteau par Mbenza, poussait le ballon au-delà de la ligne fatidique malgré l’intervention d’un défenseur flandrien et plaçait les Zèbres au commandement (73e). Une poignée de minutes plus tard, Hosseinzadeh tergiversait au moment de conclure, autorisant le retour d’Atemona. Un petit but suffisait donc aux Zèbres, qui n’ont plus encaissé depuis quatre rencontres, pour empocher un deuxième succès de rang. « Je suis très content d’avoir gagné ce match et d’avoir gardé une nouvelle fois le zéro derrière », déclarait Felice Mazzù. « C’était un match en deux parties. Finalement, on a été plus efficace lors de notre moins bonne mi-temps.»