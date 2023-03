D1A: Seraing renversé par le Cercle

CS Bruges 3

RFC Seraing 1

Les buts: 2e Mouandilmadji (0-1), 30e Siquet (1-1), 32e Ueda (2-1), 55e Ueda (3-1). CS Bruges : Warleson, Popovic (69e Gobho), Ravych, Daland (88e Decostere), Siquet (69e Hotic), Vanhoutte (64e Van Der Bruggen), Francis, Deman, Somers (88e Miangue), Denkey, Ueda. RFC Seraing: Dietsch, Opare, Lepoint, Nekadio, Poaty, Sissoko (82 Kilota), Ba, Lasshaini (72e Vagner), Mvoue, Mansoni, Mouandilmadji. Cartes jaunes : Siquet, Ba. Arbitre: M.Smet.

Mieux débuter? Impossible. Après deux minutes de jeu, Mansoni traversait un demi-terrain, donnait à Opare qui dans la foulée trouvait Marius au point de penalty. Le grand attaquant tchadien pivotait rapidement pour inscrire un but identique à celui qu’il avait réalisé au premier tour à Malines. Placé dans des conditions idéales, Seraing allait devoir tenir. Immédiatement, par Ueda et Donkey, le Cercle rappelait cette évidence. Au fil de la rencontre, malgré un Hugo Siquet qui, depuis son flanc droit, évoluait en distributeur, les Brugeois butaient sur une défense à cinq bien organisée autour de Christophe Lepoint. Il a fallu une faute peu évidente de Nekadio sur Popovic pour faire sauter le verrou. Siquet, d’une frappe enroulée du côté de Dietsch, égalisait. Seraing accusait le coup. Quelques secondes après la remise en jeu du ballon, Francis profitait du laxisme collectif des Métallos pour envoyer Ueda porter les siens au commandement. Voilà comment tout peut basculer. A la reprise, le Cercle s’installait tranquillement dans le camp de Seraing. Sur une mauvaise relance de Nekadio, suivie d’un manque de tranchant toujours dans le chef du même joueur, Denkey propulsait le Japonais Ueda vers son deuxième goal personnel et le troisième de Bruges.

Anecdotique mais significatif, Warleson réalisait son premier arrêt à la 66e minute. Pour capter un envoi tendu de Poaty…