BNXT League: victoire de Spirou Charleroi contre Landstede Hammers avec 45 points de Jackson

La première journée de la deuxième phase du championnat de BNXT League de basket, entre clubs belges et néerlandais s’est poursuivie samedi et n’a vu que des victoires belges pour Spirou Charleroi, Malines et Ostende en Elite Gold.

Spirou Charleroi s’est en effet imposé face à Landstede Hammers. 95-79 avec 45 points pour Jhivvan Jackson (6/9 à 2pts et 10/13 à 3pts).