L’Union reçoit Eupen ce dimanche: «Pas de raison de crier au feu»

Après l’élimination en Coupe de Belgique des œuvres de l’Antwerp jeudi, les Unionistes sont restés sans voix dans le vestiaire. Pour la première fois depuis 2018 et l’arrivée des Britanniques, l’heure n’est pas à la fête. « C’est normal d’être un peu moins bien, mais il serait bête de céder à la panique », souffle Siebe Van Der Heyden. « Nous sommes toujours en lice sur deux fronts et nous aurons encore notre mot à dire dans les semaines qui viennent. Ce n’est jamais fini avec l’Union, le groupe l’a prouvé à de nombreuses reprises. Les trois défaites de rang ont fait mal, mais il faut bien passer par là de temps en temps. La confiance est ébréchée mais nullement cassée. Nous allons refaire surface… »

En s’efforçant de ne pas se prendre d’autres uppercuts en pleine face… Le prochain adversaire se nomme Eupen et sa grande nécessité de points pour ne pas faire la bascule en D1B. Sur papier, et au vu des forces en présence, le match apparaît comme idéal pour se refaire une santé. « En tout cas, c’est le meilleur moyen d’oublier nos dernières sorties », lâche Cameron Puertas avec fermeté. « C’est clair que personne ne s’attendait à nous voir perdre plusieurs fois, peut-être parce que nous avons mis la barre très haut. Cette série revêt un côté bizarre pour certains mais au final, c’est le foot et il y a plus grave dans la vie. Parfois, tu es au top et de temps en temps, tu dois apprendre à te relever. L’élimination en Coupe a été difficilement digérée car nous avions à cœur de disputer la finale. Maintenant, ce qui relève du passé doit rester derrière nous afin que les regards se tournent de manière ambitieuse vers les prochaines échéances. »