D1A: le Standard à un point du top 4

Standard 2

Westerlo 0

Les buts : 37e Dönnum (1-0), 72e Balikwisha (2-0). Standard : Bodart, Dussenne (79e Noubi), Bokadi, Laifis, Fossey (88e Canak), Cimirot, Alzate, Dönnum, Balikwisha (88e Davida), Zinckernagel (88e Melegoni), Ohio (74e Perica). Westerlo : Gillekens, Reynolds, Neustadter, Perdichizzi, De Cuyper, Van Eenoo (89e Gumuskaya), Madsen (77e Fixelles), Dierckx (77e Nene), Van den Keybus, Chadli (77e Matsuo), Vaesen. Cartes jaunes : Van Eenoo, Neustadter. Carte rouge : 93e Bodart. Arbitre : M. Boterberg.

Qui aurait imaginé, à l’aube d’un programme pour le moins corsé qui aurait pu le faire sortir du top 8, que le Standard enregistrerait un bilan comptable de 7 points sur 9 après des déplacements à l’Union et à Anderlecht et la réception de Westerlo ? Pas grand monde sans doute. Au bout du compte, le 13e succès signé samedi soir par l’équipe liégeoise en championnat lui assure un viatique très intéressant sur la route menant aux Playoffs 2 (7 points d’avance ce dimanche matin sur Charleroi), mais lui permet aussi d’encore croire en une participation aux Playoffs 1, le FC Bruges, en plein marasme, ne comptant plus qu’une unité d’avance sur une équipe du Standard qui lui rendra visite dimanche prochain dans un match dont l’importance n’échappera à personne.

Pressing haut

Si on s’attendait à ce que la rencontre entre le Standard et Westerlo parte dans tous les sens, elle n’est en réalité partie que dans un seul, tant la formation liégeoise l’a maîtrisée. Et entièrement pendant une première mi-temps convaincante, au cours de laquelle le Standard, qui a pressé haut et affiché une envie de jouer sans cesse vers l’avant, n’a laissé que des miettes à son adversaire campinois. Agressifs dans les duels, créatifs dans le jeu, très dynamiques, les Rouches n’auront péché qu’à la finition, le but d’avance au repos reflétant bien mal leur domination outrancière. Un but au demeurant splendide dans sa conception, inscrit par Dönnum après une talonnade d’Ohio et un relais de Zinckernagel, alors qu’avant cela, Fossey (6e), Zinckernagel (13e), Ohio (16e) et Balikwiha (19e) avaient eu l’occasion d’ouvrir le score.

Dans un autre registre, davantage en gestion, le Standard déroula en deuxième mi-temps également, se rassurant à l’approche du dernier quart d’heure de jeu, sur un but, son cinquième de la saison déjà, de William Balikwisha, plus prompt que De Cuyper, sur un service parfait de Noah Ohio.