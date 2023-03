Magritte: «Close», le plébiscite

Maître de cérémonie, le comédien et humoriste Patrick Ridremont a présenté cette soirée avec la complicité de Cathy Immelen.

On a pu y voir de beaux moments d’émotions, notamment lorsque Yolande Moreau a remis un Magritte d’honneur à Agnès Jaoui, très émue par cette distinction et qui n’a pas manqué de souligner sa joie et son bonheur d’être mise à l’honneur.