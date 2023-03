Ronny Deila particulièrement satisfait de la victoire du Standard contre Westerlo: «Voilà ce à quoi nous voulons ressembler, en tant qu’équipe, quand on évolue à la maison»

Forcément, c’est un Ronny Deila particulièrement satisfait qui s’est présenté au micro d’Eleven Sport. « Voilà ce à quoi nous voulons ressembler, en tant qu’équipe, quand on évolue à la maison. Je pense que c’est notre meilleur match depuis que je suis au Standard. On a parfaitement contrôlé la possession, on a su ressortir le ballon proprement, on s’est créé de nombreuses occasions et on a été très solides derrière. C’était vraiment une très belle performance. On doit être dominant de la sorte, c’est ce qu’on aimerait faire à chaque match. Forcément, il faut voir à chaque fois ce que l’adversaire propose. Mais, aujourd’hui, mes joueurs ont vraiment été au niveau. »